«Шизофрения»: Леонид Якубович рассказал, как нужно относиться к «Полю чудес»

Шоу «Поле чудес» на Первом канале существует три десятилетия. И ее бессменным ведущим на протяжении многих лет остается Леонид Якубович, которому эту эстафету передал Влад Листьев.

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Сам Якубович признается, что удивлен, почему программа настолько долго живет в эфире. И объяснил, как нужно к ней относиться на самом деле.

«Я никогда не говорил, что она коммерческая. И никогда не говорил, что она примитивная», - поведал Якубович в YouTube-шоу «Респиратор Бабушкина». – «Относиться к этой программе как к чему-то серьезному – это шизофрения. Это времяпрепровождение, и больше ничего. Таким программ очень много».

Якубович убежден: секрет долголетия передачи в ее уникальном формате. «Если бы это была программа изначально, как ее задумывали о том, во что это играют, она б сгорела через месяц. Я предложил, и Влад (Листьев – прим.ред) со мной согласился, что программа будет о том, кто в это играет».