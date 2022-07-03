«Шатунов не про умение петь»: Кушанашвили высказался о сомнительном таланте покойного солиста «Ласкового мая»

Известный светский и музыкальный журналист Отар Кушанашвили попытался исследовать природу любви поклонников к ныне покойному певцу Юрию Шатунову.

Он искренне восхитился тем, как не обладающий вокальным талантом исполнитель сумел завоевать любовь миллионов поклонников.

«Шатунов не про умение петь, он про то, чтобы показать, что душа и сердце превыше всего. Если ты не владеешь семью нотами в понимании Рода Стюарта, то это не значит, что ты не покоришь миллионы людей, будучи просто хорошим парнем», - пришел к выводу Отар Кушанашвили.