Укрыла пудровым одеялком и не сводит влюбленных глаз: сестра Жанны Фриске поделилась нежным снимком с дочкой

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья в апреле этого года впервые стала мамой.

Через несколько дней после появления на свет дочери Луны Наталья Фриске отметила свое 36-летие. Новорожденная малышка стала безграничным счастьем и настоящей отдушиной не только для мамы, но и для бабушки с дедушкой.

Наталья Фриске часто показывает поклонникам снимки Луны и признается, что не понимает, как жила раньше без этой очаровательной малышки.

На этот раз Наталья Фриске показала очень нежный кадр. Она уложила дочку на специальную подстилочку, а сверху укрыла пудровым одеялком. На фото молодая мама не сводит влюбленных глаз с малышки.