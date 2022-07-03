Укрыла пудровым одеялком и не сводит влюбленных глаз: сестра Жанны Фриске поделилась нежным снимком с дочкой

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья в апреле этого года впервые стала мамой.
Через несколько дней после появления на свет дочери Луны Наталья Фриске отметила свое 36-летие. Новорожденная малышка стала безграничным счастьем и настоящей отдушиной не только для мамы, но и для бабушки с дедушкой.
Наталья Фриске часто показывает поклонникам снимки Луны и признается, что не понимает, как жила раньше без этой очаровательной малышки.
На этот раз Наталья Фриске показала очень нежный кадр. Она уложила дочку на специальную подстилочку, а сверху укрыла пудровым одеялком. На фото молодая мама не сводит влюбленных глаз с малышки.
Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети
«Это любовь. Не представляю, как можно так сильно любить», - написала Наталья Фриске под фото с малышкой.
Одной из первых на публикацию Натальи Фриске откликнулась подруга Жанны Фриске по группе «Блестящие» Анна Семенович.
«А твои мама и папа также сильно любят тебя, прикинь», - отметилась в комментариях Анна Семенович.
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