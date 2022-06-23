«Шатунов — моя детская любовь»: Ирина Дубцова высказалась о смерти звезды «Ласкового мая»

Певица Ирина Дубцова высказалась о смерти своего коллеги, бывшего солиста «Ласкового мая» Юры Шатунова.

«Светлая память прекрасным артистам. Шатунов — моя детская любовь. Сколько раз я бывала на концертах, даже не вспомню!» — написала 40-летняя артистка в Telegram. «Все эти суды, запреты на исполнение песен, авторские права, разборки — тяжело перенести даже здоровому, молодому человеку… «Ласковый май» — это все-таки Юра Шатунов».

Напомним, в конце 80-х певец стал известен на весь СССР как фронтмен и голос поп-группы «Ласковый май». В начале 90-х он поссорился с продюсером коллектива Андреем Разиным из-за доходов и уехал в Германию. Там у Юрия началась сольная карьера, и довольно скоро он вернулся в Россию, где его любили миллионы слушателей.

Однако у Шатунова было много судебных тяжб с Разиным, в частности, за песни «Ласкового мая», которые публика так хотела услышать в исполнении звезды. Разбирательство с авторскими правами растянулись на долгие годы.

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