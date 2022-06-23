Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

Скончался певец Юрий Шатунов. Ему на момент смерти было 48 лет.

По предварительным данным, певец умер в автомобиле скорой помощи, которая приехала на вызов. Причина — обширный инфаркт, сообщает телеграм-канал Baza.

Юрий Шатунов пришел в группу «Ласковый май» в 1986 году. Его заметил продюсер Андрей Разин.

В последние годы у Юрия Шатунова были серьезные разногласия на творческой почве с Андреем Разиным. Они спорили за интеллектуальное право на песни «Ласкового мая».

Заметим, что у Юрия Шатунова осталась жена Светлана и двое детей. Сын Дэннис появился на свет в 2006 году. Дочь Эстелла родилась в 2013 году.

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