SHAMAN отреагировал на слухи, что поселился на Рублевке в элитном жилье

Музыкант SHAMAN в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что представители СМИ соврали якобы он поселился на Рублевке в элитном жилье стоимостью 110 миллионов рублей.
«Это ложь! Я живу в Москве в съемной квартире и никаким имуществом я не владею. Более того, никому из моих родных и близких никогда не принадлежала недвижимость в Барвихе».
Ранее в СМИ прошла информация, что SHAMAN живет в элитном поселке Барвиха Хиллс. Тут всего лишь 100 особняков, выполненных в стиле хай-тек, возведенных под руководством голландского архитектора.
Все дома имеют панорамное остекление, террасы, каминные зоны, финские сауны, помещения для спортзала и прачечной.