SHAMAN отреагировал на слухи, что поселился на Рублевке в элитном жилье

Ранее в СМИ прошла информация, что SHAMAN живет в элитном поселке Барвиха Хиллс. Тут всего лишь 100 особняков, выполненных в стиле хай-тек, возведенных под руководством голландского архитектора.

Все дома имеют панорамное остекление, террасы, каминные зоны, финские сауны, помещения для спортзала и прачечной.