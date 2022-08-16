SHAMAN отреагировал на слухи, что поселился на Рублевке в элитном жилье

Как отметил музыкант, в Сети про него распространяют много лжи.
SHAMAN

SHAMAN. Фото: Global Look Press

Музыкант SHAMAN в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что представители СМИ соврали якобы он поселился на Рублевке в элитном жилье стоимостью 110 миллионов рублей.

«Это ложь! Я живу в Москве в съемной квартире и никаким имуществом я не владею. Более того, никому из моих родных и близких никогда не принадлежала недвижимость в Барвихе».

Ранее в СМИ прошла информация, что SHAMAN живет в элитном поселке Барвиха Хиллс. Тут всего лишь 100 особняков, выполненных в стиле хай-тек, возведенных под руководством голландского архитектора.

Все дома имеют панорамное остекление, террасы, каминные зоны, финские сауны, помещения для спортзала и прачечной.

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