Шахназаров разоблачил лидера «Аквариума»: «Отношение к коллегам как к низкоквалифицированным рабочим»

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков курсирует в настоящее время между Лондоном и Тель-Авивом, поскольку давно покинул страну и старается поддерживать отношения с земляками, обосновавшимися в Израиле. Недавно он дал интервью, в котором признал, что его группа стала виртуальной – мол, концерты отменены, а за рубежом собрать коллектив не получится – музыканты сидят по домам, у них денег нет.

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Журналист Михаил Шахназаров, прочитав интервью, разразился гневной отповедью в адрес музыканта. Ему не понравилось отношение певца к своим коллегам по группе.