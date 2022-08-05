Шахназаров разоблачил лидера «Аквариума»: «Отношение к коллегам как к низкоквалифицированным рабочим»

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков курсирует в настоящее время между Лондоном и Тель-Авивом, поскольку давно покинул страну и старается поддерживать отношения с земляками, обосновавшимися в Израиле. Недавно он дал интервью, в котором признал, что его группа стала виртуальной – мол, концерты отменены, а за рубежом собрать коллектив не получится – музыканты сидят по домам, у них денег нет.
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Журналист Михаил Шахназаров, прочитав интервью, разразился гневной отповедью в адрес музыканта. Ему не понравилось отношение певца к своим коллегам по группе.
«Чувак сидит в Лондоне, раздает интервью, собирает вспоможение украинцам, а у его музыкантов нет средств. То есть, отношение к коллегам как к низкоквалифицированным рабочим. Хороший человек, светлый», - негодует журналист у себя в Telegram.