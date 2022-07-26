Шахназаров объяснил, почему сидящей на двух стульях Собчак все сходит с рук

Журналист Михаил Шахназаров считает, что так называемой журналистке Ксении Собчак все сходит с рук. Светская львица умудряется усидеть на двух стульях, в отличие от других своих коллег.
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«У Одувана (Варламова), как и у Ройзмана, Рынской, Собчак, — мощная крыша. Они неприкасаемые», — сообщил журналист в соцсетях.
Собчак построила карьеру на том, что критикует более успешных своих коллег. Как выразился Сергей Шнуров, «эта женщина всегда где-то около, но из себя толком ничего не представляет».