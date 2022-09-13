Шахназаров назвал звезду, которая заменит Хаматову в Театре Наций

По словам Шахназарова, Ольга Бузова была во МХАТе, Киркоров — в Театре Наций. «Куда мы Даню Милохина? В Большой. Он же танцевать умеет. На роликовых коньках выпустите его на сцену. Молочников поставит что-нибудь», — заявил журналист.

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Напомним, что Чулпан Хаматова уехала жить в Латвию. Она готова отказаться от звания народной артистки России.