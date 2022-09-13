Шахназаров назвал звезду, которая заменит Хаматову в Театре Наций

По словам журналиста, он считает, что это будет прекрасная замена.
Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» заявил, что музыкант Филипп Киркоров сыграет роль в Театре Наций.

«Кстати, Филипп Киркоров в Театре Наций вроде бы засветится. Считаю, что прекрасно. Он сможет сыграть Чулпан Хаматову. Он в общем-то по талантам своим актерским друг другу подходят. Игра глазами. Он манерный такой. Одевается своеобразно».

По словам Шахназарова, Ольга Бузова была во МХАТе, Киркоров — в Театре Наций. «Куда мы Даню Милохина? В Большой. Он же танцевать умеет. На роликовых коньках выпустите его на сцену. Молочников поставит что-нибудь», — заявил журналист.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Чулпан Хаматова уехала жить в Латвию. Она готова отказаться от звания народной артистки России.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  