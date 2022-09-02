«Сейчас она не пишет песни»: Николаев рассказал, чем занимается его «американская дочь»

По словам Николаева, дочь никак не связана с шоу-бизнесом. «Все идет как идет. Мы не можем планировать жизнь. Она планирует нас, а не мы ее. Ребенком жив и здоров. Это самое главное. Она достаточно много песен написала. Композитор для разных артистов. У нее была очень популярная песня, которую моя супруга юля Проскурякова пела – «Ты мое счастье». Для Коли Баскова писала, Дианы Гурцкой, Наташи Королевой. Достаточно много артистов ее песни поют. Сейчас она не пишет песни», - заявил Игорь Николаев.

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Напомним, что Юлия Николаева – врач, живет в Майами. Она родилась в 1978 году у композитора в браке с первой женой Еленой Кудряшовой.