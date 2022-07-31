Серябкина предстала на прогулке в полупрозрачном платье с эффектным декольте

Певица Ольга Серябкина прекрасно совмещает мамские будни, плотный рабочий график, заботы о себе любимой и отдых с близкими. Для каждого из этих пунктов звезда, пусть и с трудом, но постарается найти время.

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Кадрами из жизни она делится в своих соцсетях, получая в ответ шквал положительных откликов от поклонников. Особенно фолловеров восхищает то, как выглядит молодая мамочка.

Накануне исполнительница хита «Бывшие» поделилась снимками с уютной семейной прогулки. Знаменитость предстала в полупрозрачном черном платье с внушительным декольте. Причем просматривающееся из-под наряда белье совершенно не смутило артистку.