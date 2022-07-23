Ольга Серябкина сверкнула макси-бюстом в крошечном платье с корсетом и декольте

Сегодня, 23 июля, в московском Парке Горького стартовал фестиваль VK Fest. Одной из гостий мероприятия стала Ольга Серябкина.

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Для выхода в свет певица выбрала соблазнительное мини-платье цвета айвори, выгодно подчеркивающее ее пышный бюст. Звезда дополнила образ небрежно распущенными темными волосами и массивными серебристыми украшениями.

Фото наряда Серябкиной появилось на странице Telegram-канала «А теперь внимание!».