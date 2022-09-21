Сериальная мама Анны Кошмал из «Сватов» прервала молчание вслед за Добронравовым

Инна Королева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прервала молчание вслед за Федором Добронравовым, когда речь зашла об Анне Кошмал. Однако сериальная мама Жени Ковалевой не стала строго судить свою экранную дочку, дав понять, что она не намерена ввязываться и раздувать этот конфликт.

Ранее Анна Кошмал заявила, что не хочет общаться с актерами из «Сватов». А ведь когда-то актриса называла Федора Добронравова родным человеком, считая его своим дедом. К Татьяне Кравченко звезда «Сватов» относилась также тепло, заверяя, что очень привязалась к Ивану и Валюхе Будько. Однако сейчас о коллегах из народного телехита Анна Кошмал и слышать не желает.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

А вот, что по этому поводу говорит экранная мама Анны Кошмал. Так, Инна Королева дала понять, что не испытывает неприязни к своей дочке из «Сватов».

«Кто я такая, чтобы оценивать Аню Кошмал… Я думаю, она защищает свою родину по-своему. Это же очевидно», — заявила Королева.

Кстати, Федор Добронравов уточнил, что он в первую очередь артист, и всякие сплетни его не волнуют. Так, актер дал понять, что за выпадами Анны Кошмал он не следит.