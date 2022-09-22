Сергея Пускепалиса хоронят в закрытом гробу

В четверг, 22 сентября, в Ярославле хоронят известного актера Сергея Пускепалиса, который погиб в страшном ДТП. Водитель машины, в которой ехал артист, не справился с управлением и вылетел на встречку, столкнувшись с грузовиком. Шансов выжить у актера не было.

Церемония прощания с артистом проходит в Волковском театре Ярославля. На траурную процессию собираются сотни людей.

Журналисты сообщают, что хоронят Пускепалиса в закрытом гробу.

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