Сергей Шнуров неожиданно высказался об Алле Пугачевой

Сергей Шнуров прокомментировал новости о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Примадонна отвела детей в школу 1 сентября и сейчас находится в своем имении в Подмосковье.

«Алла Пугачева настолько заслуженный человек, что она может делать все, что угодно. Да кто мы такие, чтобы что-либо говорить о ней? Вот это моя позиция», - цитирует Шнурова Teleprogramma.pro.

Шнуров считает, что в нашей стране никто не отменял свободу перемещений.

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