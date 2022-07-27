«Семья сумасшедших»: Татьяна Волосожар и Максим Траньков предстали с подросшими сыном и дочкой

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали прекрасной парой не только на льду, но и в жизни.
У супругов подрастают двое детей — дочка Анжелика и сын Теодор. В эти дни семейство находится в Сочи, взрослые совмещают отдых и работу в ледовом шоу, а малышам позволено только первое.
Судя по всему, время, которое они проводят на берегу Черного моря, раззадорило Максима Транькова и Татьяну Волосожар, звезды решили покреативить.
Позируя для фото в микроблоге, родители и их дочь Анжелика корчили рожицы, чтобы рассмешить поклонников. Один годовалый Теодор сохранял невозмутимый вид.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков с дочкой и сыном. Фото: соцсети
«Семья сумасшедших в действии», — подписал кадр Максим Траньков.
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«Какая семья красивая и счастливая. Траньковы!», «Да уж, точно, креативные вы ребята. Можно в комиксах еще засветиться. Детям такое нравится. Лика уже готовая героиня», «Младшой в недоумении, от чего такой ажиотаж», «Все-таки один человек тут не понимает, что происходит и куда он попал», «Ничего, скоро поймет», — отреагировали на фото поклонники звездной пары.