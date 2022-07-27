«Семья сумасшедших»: Татьяна Волосожар и Максим Траньков предстали с подросшими сыном и дочкой

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали прекрасной парой не только на льду, но и в жизни.

У супругов подрастают двое детей — дочка Анжелика и сын Теодор. В эти дни семейство находится в Сочи, взрослые совмещают отдых и работу в ледовом шоу, а малышам позволено только первое.

Судя по всему, время, которое они проводят на берегу Черного моря, раззадорило Максима Транькова и Татьяну Волосожар, звезды решили покреативить.

Позируя для фото в микроблоге, родители и их дочь Анжелика корчили рожицы, чтобы рассмешить поклонников. Один годовалый Теодор сохранял невозмутимый вид.