«Семья сумасшедших»: Татьяна Волосожар и Максим Траньков предстали с подросшими сыном и дочкой

Прославленные фигуристы Волосожар и Траньков поделились «крэйзи-кадром».
Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Фото: соцсети

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали прекрасной парой не только на льду, но и в жизни. 

У супругов подрастают двое детей — дочка Анжелика и сын Теодор. В эти дни семейство находится в Сочи, взрослые совмещают отдых и работу в ледовом шоу, а малышам позволено только первое.

Судя по всему, время, которое они проводят на берегу Черного моря, раззадорило Максима Транькова и Татьяну Волосожар, звезды решили покреативить.

Позируя для фото в микроблоге, родители и их дочь Анжелика корчили рожицы, чтобы рассмешить поклонников. Один годовалый Теодор сохранял невозмутимый вид.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков с дочкой и сыном. Фото: соцсети

«Семья сумасшедших в действии», — подписал кадр Максим Траньков.

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«Какая семья красивая и счастливая. Траньковы!», «Да уж, точно, креативные вы ребята. Можно в комиксах еще засветиться. Детям такое нравится. Лика уже готовая героиня», «Младшой в недоумении, от чего такой ажиотаж», «Все-таки один человек тут не понимает, что происходит и куда он попал», «Ничего, скоро поймет», — отреагировали на фото поклонники звездной пары.

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