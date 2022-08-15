«Семь лет до 2014 года вела тут «Новую волну»: Собчак перебралась в Юрмалу

На кадрах, которые разместила Собчак, она едет на велосипеде со своим сыном. «Кто самый быстрый и невероятный чемпион. Это Платон? Да. Наш чемпион всего на свете», - произнесла Ксения Собчак в адрес наследника.

Напомним, что Ксения Собчак почти все лето отсутствует в России. Она путешествует по странам Европы.