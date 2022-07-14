«Село из нее не выехало»: Шахназаров ответил Нетребко на «долбоящеров»

Оперная певица Анна Нетребко, отвернувшаяся от России, на днях угодила в новый скандал. Артистка записала видео, на котором пьяная оскорбляет подписчиков, называя их долбоящерами – это ее так муж Юсиф Эйвазов научил.

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Отреагировали на оскорбления певицы многие. Журналист Михаил Шахназаров уделил в программе «Полный абзац» внимание интеллекту звезды, объяснив ее выпады отсутствием оного.

«Анна Нетребко — девушка сельская, так что село из нее не выехало. Но Господь наделил ее талантом, к тому же она очень сексуальная. Иногда Господь наделяет талантами, но забывает отсыпать немножко ума. Поэтому такие женщины обычно быстро надоедают», - высказался журналист.

Анна Нетребко, к слову, родилась на Кубани. Артистка состоялась сначала в России, став звездой Мариинского театра, а затем начала карьеру в Европе и достигла небывалых высот на Западе.