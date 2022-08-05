Седой, худой, обросший: изменившийся Ургант вышел на связь

Захар Прилепин написал в своем телеграме, что Ивана Урганта видели в Останкино за работой над новым проектом. Писатель также заявил, что его подташнивает от всего, что происходит вокруг.

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«Есть мертвые живее живых, и живые — мертвее мертвых», — написал он.

В ответ Иван Ургант впервые за долгое время вышел на связь в своем телеграме тоже. Он запечатлелся с книгой Захара Прилепина «Восьмерка», на которой рукой писателя было написано о его уважении ведущего, а также пожелания всех благ. Надпись датирована 2012 годом.

Иван Ургант, стоит отметить, заметно осунулся за последнее время, поседел и оброс.