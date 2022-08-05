«Подташнивает иногда»: Прилепин рассказал о новом проекте Урганта

Накануне журналист Владимир Соловьев отметил, что Ивану Урганту стоит съездить на Донбасс. Только в таком слуае, по мнению ведущего, шоумен сможет продолжить карьеру на телевидении.

Но Урганта, похоже, телевидение уже не интересует. Общественный деятель Захар Прилепин заявил, что Иван начал работать над новым авторским проектом на YouTube.

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