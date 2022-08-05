«Подташнивает иногда»: Прилепин рассказал о новом проекте Урганта

Накануне журналист Владимир Соловьев отметил, что Ивану Урганту стоит съездить на Донбасс. Только в таком слуае, по мнению ведущего, шоумен сможет продолжить карьеру на телевидении.
Но Урганта, похоже, телевидение уже не интересует. Общественный деятель Захар Прилепин заявил, что Иван начал работать над новым авторским проектом на YouTube.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Позавчера, говорят, в коридорах Останкино Иван Ургант весело записывал подводки к новой программе. Думаю, Youtube-проект. Вернее, ничего не думаю. Просто вот рассказали. Пусть всем будет хорошо. У Корсы (полковник ДНР Ольга Кочура — ред.) звание Героя России, у Вани новый проект. Пусть все живые живут. Тем более, что есть мертвые живее живых, и живые - мертвее мертвых. Все это так. Но все равно подташнивает иногда», - высказался Прилепин в своем телеграм-канале.
Захар Прилепин. Фото: Global Look Press