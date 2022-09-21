Сбежавшую из России Хаматову готовы с радостью принять в Черногории

Покинувших Россию актрису Чулпан Хаматову, музыканта Бориса Гребенщикова, документалиста Виталия Манскова и других представителей отечественного шоу-бизнеса несогласных с официальной линией страны ждут с распростертыми объятиями в Черногории с 24 по 30 сентября.
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«Сбежавшие» будут выступать в Будве на форуме «СловоНово». Организатором данного мероприятия значится иноагент РФ галерист Марат Гельман*. Он заявляет, что его форум является свободным, пропагандирующим русскую культуру.
Известно, что Чулпан Хаматова будет читать со сцены пьесу «Единственные самые большие деревья на земле». Билет на форум стоит 440 евро.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента