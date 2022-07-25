Сбежавший из России Белый проговорился о последнем разговоре с Хабенским

Скандально сбежавший из России актер Анатолий Белый продолжает агрессивно высказываться в адрес наших соотечественников. Сначала он говорил, что никогда больше не вернется на родину. А теперь заговорил по-другому.

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