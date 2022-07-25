Сбежавший из России Белый проговорился о последнем разговоре с Хабенским

Скандально сбежавший из России актер Анатолий Белый продолжает агрессивно высказываться в адрес наших соотечественников. Сначала он говорил, что никогда больше не вернется на родину. А теперь заговорил по-другому.
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«В конце, уже перед самым финалом, на последнем моем спектакле «Бег», он зашел ко мне в гримерку и сказал: «Толь, знай, что двери этого театра для тебя всегда открыты, если что-то изменится, этот театр тебя всегда примет». Для меня это, конечно, очень важно», — заявил Белый.
Однако вряд ли Белый сможет снова работать в российских театрах. После сказанных им слов — зрители вряд ли будут покупать билеты на спектакли с его участием.