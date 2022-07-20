Савельева объяснила, почему на «Фабрике звезд» им не позволили создать смешанную группу

Певица Саша Савельева в эфире проекта «Фабрика с Яной Чу» объяснила, почему на «Фабрике звезд» им не дали создать женские и мужские смешанные квартеты.

В одном из номеров она, Сати Казанова, Александр Бердников и Александр Асташенок исполнились номер, в котором крутились на стульях.

«Пытались сделать очень модно. Может, стулья не те были. Я не знаю. Там надо было встать и танцевать, как нормальные люди. Но это 20 лет назад было. Почему парни продолжили нас возить на этих стульях. Мы, когда посмотрели этот номер, то все поняли. Невозможно сидя дать энергию. Нам специально поставили такой номер, чтобы нас запороть. Матвиенко решил, что будет отдельно девичья группа», - заметила Саша Савельева.

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Напомним, что после исполнения того номера Игорь Матвиенко критиковал квартет. Он отмечал, что девушки и парни со своей задачей не справились.