«Саша катается по-другому»: Мишин оценил стили катания Плющенко и его сына

Как отметил тренер, наследник двукратного олимпийского чемпиона пытается соответствовать духу времени.
Алексей Мишин

Алексей Мишин. Фото: Global Look Press

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в беседе с Teleprogramma.pro оценил стили катания своего звездного ученика Евгения Плющенко и его сына Саши.

«Если бы стиль Саши Плющенко был похож на стиль его папы – это было бы движение назад. И дело не в том, что Саша катается лучше или хуже. Он просто катается по-другому. Он катается так, таким образом, чтобы соответствовать времени».

Ранее мама Саши Плющенко продюсер Яна Рудковская отмечала, что ее наследник на льду – копия своего отца. Об этом говорят некоторые известные тренеры.

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Напомним, что Саша Плющенко пошел по стопам своего отца. Он уже делает определенные успехи на льду. Мальчик побеждал на престижных соревнованиях среди детей.

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