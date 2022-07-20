«Саша катается по-другому»: Мишин оценил стили катания Плющенко и его сына

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в беседе с Teleprogramma.pro оценил стили катания своего звездного ученика Евгения Плющенко и его сына Саши.
«Если бы стиль Саши Плющенко был похож на стиль его папы – это было бы движение назад. И дело не в том, что Саша катается лучше или хуже. Он просто катается по-другому. Он катается так, таким образом, чтобы соответствовать времени».
Ранее мама Саши Плющенко продюсер Яна Рудковская отмечала, что ее наследник на льду – копия своего отца. Об этом говорят некоторые известные тренеры.
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Напомним, что Саша Плющенко пошел по стопам своего отца. Он уже делает определенные успехи на льду. Мальчик побеждал на престижных соревнованиях среди детей.