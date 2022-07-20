«Саша катается по-другому»: Мишин оценил стили катания Плющенко и его сына

Ранее мама Саши Плющенко продюсер Яна Рудковская отмечала, что ее наследник на льду – копия своего отца. Об этом говорят некоторые известные тренеры.

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Напомним, что Саша Плющенко пошел по стопам своего отца. Он уже делает определенные успехи на льду. Мальчик побеждал на престижных соревнованиях среди детей.