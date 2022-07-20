«Самый смелый»: дочь Владимира Машкова поддержала Анатолия Белого после его увольнения из МХТ имени Чехова

Актриса Мария Машкова заявила, что восхищена поступком своего коллеги по съемочной площадке.
Анатолий Белый

Анатолий Белый. Фото: Global Look Press

После увольнения актера Анатолия Белого из МХТ имени Чехова по собственному желанию и его отъезда из России многие коллеги по сцене сочли своим долгом обвинить его в лицемерии.

Несколько известных личностей дали негативную оценку Анатолию Белому. В диссонанс с ними прозвучали слова актрисы Марии Машковой, дочери звезды театра и кино Владимира Машкова.

Она открыто заявила, что поддерживает поступок Анатолия Белого, и дала понять, что восхищена им.

«Анатолий Белый — самый смелый из всех моих коллег, с которыми я встречалась на площадке. Толя, я тебя очень люблю», — написала Мария Машкова в микроблоге.

По некоторым данным, Анатолий Белый вместе с семьей сейчас находится в Израиле.

Последний раз в МХТ он появлялся 30 июня на банкете по случаю завершения сезона. В сентябре в спектаклях его заменит Константин Хабенский.

 

Мария Машкова. Фото: Global Look Press

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Напомним, Мария Машкова с семьей уже несколько лет живет в США. С отцом Владимиром Машковым она разорвала отношения после того, как тот потребовал ее возвращения в Россию.

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