«Самый смелый»: дочь Владимира Машкова поддержала Анатолия Белого после его увольнения из МХТ имени Чехова

После увольнения актера Анатолия Белого из МХТ имени Чехова по собственному желанию и его отъезда из России многие коллеги по сцене сочли своим долгом обвинить его в лицемерии.

Несколько известных личностей дали негативную оценку Анатолию Белому. В диссонанс с ними прозвучали слова актрисы Марии Машковой, дочери звезды театра и кино Владимира Машкова.

Она открыто заявила, что поддерживает поступок Анатолия Белого, и дала понять, что восхищена им.