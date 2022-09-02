Садальский поддержал Пугачеву в ее наезде на Михалкова: «Фамильная черта — гибкий позвоночник»

Алла Пугачева решила свой свежий пост посвятить Никите Михалкову. Певица написала, что он отличный режиссер, и задала вопрос: «Куда исчез прекрасный человек Никита Михалков?»

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Актер Стас Садальский поддержал певицу в своем телеграме, резко высказываясь в адрес известного кинодеятеля. Он вспомнил случай, когда якобы режиссер Петр Фоменко отказался подавать Никите Михалкову руку.

«У Михалковых фамильная черта — гибкий позвоночник», — заявил Садальский.