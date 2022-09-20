«С трудом представляю: врубает в Bentley «Миллион алых роз»: известный блогер на матах оттаскала Собчак

Алла Пугачева, заявив о своей позиции, поделила звездную тусовку надвое. Светская львица Ксения Собчак одной из первых поспешила «пасть низ» перед Примадонной, отблагодарив ее за заявление, а также призналась, что, мол, всегда ее любила, а под песни Пугачевой вообще «влюблялась и расставалась, горевала и веселилась».

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Психолог Вероника Степанова и землячка Ксении Собчак не смогла промолчать и влепила звезде отрезвляющую оплеуху. В своем микроблоге она вывела блондинку в шоколаде на чистую воду, оттаскав ее на матах.