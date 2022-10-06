«С таким-то ляпом опозорились»: Махидевран султан щеголяла с маникюром в XVI веке

В XVI веке было немыслимо, чтобы турчанки делали себе маникюр. И дело вовсе не в традициях и религиозных взглядах. Обитательницы гарема султана Сулеймана просто не могли следить за красотой ноготков так, как это делают наши современницы по одной единственной причине. В XVI веке не существовало мастеров по маникюру.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Вот этот то просчет и допустили режиссеры, которые не заметили, что Нур Феттахоглу блистала в кадре с французским маникюром. Да и сама актриса, которая сыграла черкешенку Махидевран султан, не думала о том, что телезрители разглядят такую незначительную деталь, как ее идеальные ноготки с французским маникюром.