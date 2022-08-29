«С чего мне вдруг плохо выглядеть?»: Алла Пугачева ответила хейтерам про свой внешний вид

Алла Пугачева, уехав из России, успела пожить в Израиле и Латвии. В любимом прибалтийском курорте звезда не раз успела появиться на людях. И ее успели раскритиковать за плачевное состояние лица: мол, якобы Примадонна ложилась под нож и только навредила.

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Однако Примадонна ответила хейтерам в ответ на осуждения. Звезда, вернувшаяся в Москву на днях, прогулялась по центру столицы и заглянула к другу Игорю Гуляеву в бутик. Позируя на видео для соцсетей, артистка с сожалением заметила, что отпуск закончился. И подметила, что причин выглядеть плохо у нее нет.