«Из-за молодого мужа изуродовала себя»: новое фото помолодевшей Пугачевой из Юрмалы вызвало ажиотаж в Сети

Алла Пугачева перебралась из жаркого Израиля в любимую Юрмалу. На недавнем концерте, прошедшем для местной публики, артистка появилась с мужем, дочерью Кристиной Орбакайте и зятем Михаилом Земцовым. Избежать фотосессии Примадонне не удалось, снимки утекли в Сеть, и все узнали, что звезда выходила в свет.

В фан-аккаунте, посвященном Алле Пугачевой, подписчики начали обсуждать новые фото помолодевшей Примадонны. Многие заметили, что ее лицо видоизменилось. Мнения на этот счет разделились. Многие осудили звезду за увлечения пластикой.