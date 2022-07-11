«Из-за молодого мужа изуродовала себя»: новое фото помолодевшей Пугачевой из Юрмалы вызвало ажиотаж в Сети

Примадонна переехала в Латвию.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Алла Пугачева перебралась из жаркого Израиля в любимую Юрмалу. На недавнем концерте, прошедшем для местной публики, артистка появилась с мужем, дочерью Кристиной Орбакайте и зятем Михаилом Земцовым. Избежать фотосессии Примадонне не удалось, снимки утекли в Сеть, и все узнали, что звезда выходила в свет.

 

В фан-аккаунте, посвященном Алле Пугачевой, подписчики начали обсуждать новые фото помолодевшей Примадонны. Многие заметили, что ее лицо видоизменилось. Мнения на этот счет разделились. Многие осудили звезду за увлечения пластикой.

«Что случилось с ее лицом?», «Наверное, ботокс поплыл или подтяжка опускается», «Ботокс шишками пошел», «Нда, жизнь потрепала», «Без слез не взглянешь», «Из-за молодого мужа изуродовала себя. Нельзя так. Принимать нужно какая есть», «Матерь божья», «Зачем такое фото выкладывать?» - поражаются подписчики.

Алла Пугачева. Фото: соцсети

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