Рынска раскрыла детали разговора с латышским таксистом о Путине

Как отметила светская обозревательница, она чуть не лопнула от злости.
Божена Рынска

Божена Рынска. Фото: Global Look Press

Светская обозревательница и журналистка Божена Рынска в соцсетях раскрыла детали своего недавнего разговора с одним из таксистов в Латвии.

«Я от злости чуть не лопнула, когда латыш, таксист, этнический латыш мне сказал: «Я бы на месте Путина вообще газ никому в Европе не продавал, чтобы показать, кто ту хозяин».

Напомним, что сама Божена Рынска покинула Россию. Она обосновалась в Латвии.

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Ранее она рассказывала о дискриминации русских в Европе. Журналистка отмечала, что ни один нотариус не соглашается провести сделку по покупке жилья с русской.

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