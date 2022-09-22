Рустам Солнцев назвал Вику Цыганову «недопевицей»

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев раскритиковал Вику Цыганову за ее позицию в отношении Аллы Пугачевой. Шоумена возмутило, что артистка призывала лишить Примадонну российского гражданства.

«Лишить Пугачеву российского гражданства призывала недопевица Виктория Цыганова. Разве можно их сравнивать в весовой категории? Кто такая Цыганова, и кто Алла Пугачева?» — заявил он в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

При этом Солнцев поддерживает позицию Пугачевой. По его словам, Алла Борисовна поступила достойно.

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