«Руки задрала, а там бугры до локтей?»: Пугачева в Израиле показалась на людях в блузе, открыв запястья

Алла Пугачева перестала скрывать, что она улетела в Израиль. Примадонна покинула Россию на частном джете. Вместе с именитой мамой за границей оказались и 9-летние двойняшки Гарри и Лиза. В подмосковной гимназии они проучились всего месяц.

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Примадонна вышла на связь с поклонниками из Израиля, признавшись им в любви.

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи», — отметила Пугачева.

Так, жена шоумена Максима Галкина* подняла руки над головой, как бы приветствуя поклонников из Израиля. При этом артистка засветила тонкие запястья и ухоженные пальчики. Зачастую певица скрывает эту часть под митенками.

«Руки задрала, а там бугры до локтей?», «Еще бы ручкам не быть ухоженными, она то посуду не моет», «Когда есть домработница можно и ручки свои лелеять», — писали фолловеры.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента