Рудова на премьере фильма случайно распахнула пиджачок и показала, что под ним

«Наталья Рудова, которая в «Жизни по вызову» играет секс-работницу, ко дню премьеры не успела выйти из образа. Ничего, бывает», - прокомментировали конфуз звезды создатели канала.

Напомним, что в Москве состоялась премьера сериала «Жизнь по вызову», основанного на реальных событиях, с актером Павлом Прилучным в главной роли. В сериале рассказаны реальные истории о российском рынке эскорт-услуг.

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По сюжету, хозяин эскорт-агентства вместе со своей командой выполняет любое желание заказчика. Но это его тайная жизнь. Его родственники уверены, что он - топ-менеджер консалтинговой фирмы. Главный герой боится, что его дочь, которую он воспитывает один, узнает, чем же на самом деле зарабатывает отец.