Шахназаров опроверг слова Вайкуле об отношении к русским в Латвии

Подруга Аллы Пугачевой, латвийская звезда Лайма Вайкуле в одном из интервью заявила, что в ее прибалтийской стране отношение к русским людям ровно такое же, как к латышам.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

А вот журналист Михаил Шахназаров другого мнения. У себя в микроблоге в Telegram он опроверг слова исполнительницы.

«Серьезно?! А откуда паспорта неграждан с пометкой Alien? Откуда масса поражений в правах? Право голосовать, право занимать госдолжность, владеть оружием», - недоумевает Шахназаров.

Журналист дал понять, что Лайма Вайкуле просто не хочет признавать проблему, предпочитая отрицать ее наличие.