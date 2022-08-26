Роспатент потребовал от Пугачевой пояснений за торговый знак «Примадонна»

Как отмечают в Роспатенте, слово «Примадонна» не относится к инициалам Пугачевой. Жена юмориста Максима Галкина должна будет пояснить, почему она решила зарегистрировать именно эту торговую марку.

Напомним, что еще в мае Алла Борисовна, которая скоро должна приехать в Россию, подавала заявку на регистрацию собственной марки, сообщает Mash.

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Звезда хотела, чтобы этикетка с ее именем украшала косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных, коллекторские агентства и даже огнестрельное оружие.