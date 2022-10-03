Родили дочку Машу и сына Петю: Высоцкая припала в поцелуе к небритой щеке 85-летнего Кончаловского

У Андрона Кончаловского есть двое младших детей от Юлии Высоцкой. 85-летний режиссер как-то признался, что видел свою жену в разных ипостасях благодаря значительной разнице в возрасте. Для Андрея Сергеевича его вторая половинка успела побыть и юной мечтательной девушкой, и молодой мамой, родившей от него детей, и пылкой зрелой женщиной.

Увидев то, как взрослеет Юлия, режиссер дал понять, что до сих пор не раскрыл для себя все грани своей второй половинки.

Тяжелым испытанием для супругов стала авария, в которую во Франции вместе с дочкой Машей попал Андрей Кончаловский. В ДТП сильно пострадал их ребенок — дочь Юлии Высоцкой не была пристегнута и получила серьезные травмы.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Как говорит режиссер, каждому человеку в жизни нужна цель. Так вот они с Юлией Высоцкой живут только мыслью о том, что Маша пойдет на поправку. Они не теряют надежду и продолжают верить.

Помимо дочки Маши у пары также есть сын Петр, юноша очень похож на своего дядю Никиту Михалкова.

Юлия Высоцкая, несмотря на годы брака, все также привязана к мужу. На свежем фото телеведущая припала к Андрею Кончаловскому в трепетном поцелуе, прильнув к его небритой щеке. Этот момент растрогал поклонников пары.