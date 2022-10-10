Режиссер фильмов для взрослых Боб Джек судится с эстонским городом

В отношении недвижимости режиссера фильмов для взрослых Боба Джека в Эстонии инициирована судебная ипотека в размере 5800 евро. Об этом сообщается на сайте государственного регистра Эстонии.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Это самый красивый и старый дом в Хаапсалу, его построили в 1664 году. Здесь часто бывали русские цари — от Петра I до Николая II, и сюда любил захаживать Чайковский. Со стороны двора у нас живописный берег моря с лебедями, а с улицы — Епископский замок со знаменитым призраком Белой Дамы. В моем нотариальном договоре имеется отметка о необходимости бережного отношения к обитающей на чердаке дома колонии летучих мышей. Шведский король за что-то лично даровал мышкам и их потомству какие-то почетные привилегии», — цитирует слова Боба издание РИА ФАН.

Музыкант, продюсер и режиссер купил верхние этажи исторического здания в 2014 году, и для жителей Хаапсалу это стало громким событием. Музыканта принимали у мэра с почестями, он участвовал в создании городского герба…

Но потом начал проводить ремонтные работы без согласования с администрацией, и на него подали в суд.

«Я спросил судью, почему она платит в ремонтный фонд 25 евро в месяц, а я целых 105! У меня на чердаке нет электричества, воды и отопления. Там только летучие мыши. Но ежемесячный счет за коммуналку превышает 220 евро», — возмущается режиссер.

Сейчас судебный процесс находится на паузе.