Регина Дубовицкая высказалась об одиночестве Сергея Дроботенко

Как отметила Дубовицкая, Дроботенко одинок, но почему так случилось, надо спрашивать у самого артиста.

«Это вы спрашивайте у Сережи Дроботенко. Я не в курсе», - заметила Дубовицкая.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Ранее Сергей Дроботенко в соцсетях разместил снимок, на котором он запечатлен в купальнике. На кадре шоумен красуется с пышной грудью, тонкой талией и длинными светлыми волосами. Дроботенко, которому 52 года и который холост, воспользовался фотошопом.