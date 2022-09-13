Регина Дубовицкая высказалась об одиночестве Сергея Дроботенко

Ведущая Регина Дубовицкая в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на снимок в купальнике юмориста Сергея Дроботенко. Также она высказалась о его одиночестве.
«Я спрошу Сережу Дроботенко - он выложил этот снимок или не он. Я с ним общаюсь. Я вообще со всеми своими артистами поддерживаю отношения. Узнаю в общем у него».
Сергей Дроботенко. Фото: соцсети
Как отметила Дубовицкая, Дроботенко одинок, но почему так случилось, надо спрашивать у самого артиста.
«Это вы спрашивайте у Сережи Дроботенко. Я не в курсе», - заметила Дубовицкая.
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Ранее Сергей Дроботенко в соцсетях разместил снимок, на котором он запечатлен в купальнике. На кадре шоумен красуется с пышной грудью, тонкой талией и длинными светлыми волосами. Дроботенко, которому 52 года и который холост, воспользовался фотошопом.