Разин, держись: Лепс решил выкупить права на песни Шатунова

Григорий Лепс является не только известным певцом, но и перспективным продюсером. У артиста есть свой продюсерский центр, который курирует многих звезд шоу-бизнеса.

В понедельник, 11 июля, Лепс объявил, что хотел бы приобрести права на исполнение некоторых песен из репертуара Юрия Шатунова.

«Я бы приобрел эти песни для того, чтобы они были в моей копилке. Может быть, найдется какой-нибудь молодой исполнитель, который по-своему их трактует, и песня сможет обрести новую жизнь», — заявил певец на пресс-конференции ТАСС.

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