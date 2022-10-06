Раскрыт полный состав участников нового сезона шоу «Ледниковый период»

В четверг, 6 октября, стартовали съемки нового сезона популярного шоу «Ледниковый период». Сайту Teleprogramma.pro удалось узнать, какие звезды и фигуристы на этот раз будут бороться за победу в проекте.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Итак, в список участников вошли:
- Елена Ильиных и Егор Бероев
- Оксана Домнина и Марат Башаров
- Валерия Ланская и Роман Костомаров
- Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов
- Евгения Медведева и Даня Милохин
- Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко
- Дарья Мороз и Максим Маринин
- Регина Тодоренко и Александр Энберт
- Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев
- Алла Михеева и Иван Букин
- Виктория Синицына и Иван Скобрев
- Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников
Напомним, некоторые знаменитости примут участие в шоу не в первый раз. В прошлых сезонах проекта зрители уже успели понаблюдать за выступлениями Тодоренко, Милохина и Чепурченко.