Раскрыт полный состав участников нового сезона шоу «Ледниковый период»

В четверг, 6 октября, стартовали съемки нового сезона популярного шоу «Ледниковый период». Сайту Teleprogramma.pro удалось узнать, какие звезды и фигуристы на этот раз будут бороться за победу в проекте.

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Итак, в список участников вошли:

Елена Ильиных и Егор Бероев

Оксана Домнина и Марат Башаров

Валерия Ланская и Роман Костомаров

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов

Евгения Медведева и Даня Милохин

Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко

Дарья Мороз и Максим Маринин

Регина Тодоренко и Александр Энберт

Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев

Алла Михеева и Иван Букин

Виктория Синицына и Иван Скобрев

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников

Напомним, некоторые знаменитости примут участие в шоу не в первый раз. В прошлых сезонах проекта зрители уже успели понаблюдать за выступлениями Тодоренко, Милохина и Чепурченко.