Раскрыт полный состав участников нового сезона шоу «Ледниковый период»

В Москве стартовали съемки популярной программы.
Кадр из шоу «Ледниковый период». Регина Тодоренко и Роман Костомаров

Кадр из шоу «Ледниковый период». Регина Тодоренко и Роман Костомаров

В четверг, 6 октября, стартовали съемки нового сезона популярного шоу «Ледниковый период». Сайту Teleprogramma.pro удалось узнать, какие звезды и фигуристы на этот раз будут бороться за победу в проекте.

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Итак, в список участников вошли: 

  • Елена Ильиных и Егор Бероев
  • Оксана Домнина и Марат Башаров
  • Валерия Ланская и Роман Костомаров
  • Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов
  • Евгения Медведева и Даня Милохин
  • Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко
  • Дарья Мороз и Максим Маринин
  • Регина Тодоренко и Александр Энберт
  • Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев
  • Алла Михеева и Иван Букин
  • Виктория Синицына и Иван Скобрев
  • Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников

Напомним, некоторые знаменитости примут участие в шоу не в первый раз. В прошлых сезонах проекта зрители уже успели понаблюдать за выступлениями Тодоренко, Милохина и Чепурченко.

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