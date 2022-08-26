«Раскрутились на кассетной индустрии»: как успех «Ласкового мая» объяснял Новиков

Как говорил Александр Новиков, в те годы значение имела искренность, музыкальность и сама подача музыкального материала.

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Напомним, что на станциях пассажиры поездов выходили на вокзалы и покупали продукты в дорогу. В том числе они приобретали и кассеты «Ласкового мая». Так весь Советский Союз узнал о группе.