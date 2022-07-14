«Рада, что у Кравченко успехи»: Васильева ответила Садальскому после сравнений со звездой «Сватов»

Актриса Татьяна Васильева в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что уже давно не следит за высказываниями в прессе своего бывшего друга актера Станислава Садальского.
«Я не слежу за его высказываниями. Я этого человека давно не видела. Надеюсь, что больше никогда не увижу. Поэтому флаг ему в руки. Очень рада, что у Кравченко такие успехи».
Ранее Садальский заявил, что его спектакль с Васильевой застопорился из-за неумения партнерши импровизировать на сцене.
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«Она все время играет однообразно. Она говорит: «Ну отыграли, и все. Деньги получили, и все». Я не могу одно и то же играть. Мне скучно», — отмечал актер.
В пример Садальский привел другую свою партнершу звезду «Сватов» Татьяну Кравченко. «Татьяна Кравченко грандиозно импровизирует», — заявил актер.