«Работали в моей стилистике»: почему Шатунов считал себя популярнее «Руки Вверх» и «Иванушек»

По словам Шатунова, в 1991 году он уехал в Германию. Пропал из России на долгих десять лет. Затем он вернулся.

«Мы написали альбом и это все по-новому начало развиваться. По-новому набрало обороты. Все встало на свои рельсы. То место, которое я сейчас занимаю – не занял никто. Хотя появились группы «Руки Вверх», «Иванушки», «Hi-Fi», «Шура. Все они работали в моей стилистике, но мое место не занял никто. Откуда я ушел, туда и пришел. Это парадокс. Для меня это все является загадкой», - отмечал Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.