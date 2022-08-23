«Пытаюсь вспомнить друзей Ольги с именем Иван»: пиар-директор Бузовой заговорил о «романе» певицы с банкиром

Пиар-директор певицы Ольги Бузовой Антон Богославский в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что ему не знаком банкир Иван Семенов, которого записали в женихи телеведущей.
«Иван Семенов? Иван Семенов! Я просто пытаюсь вспомнить друзей Ольги с именем Иван. Я, если честно, не могу понять, кто такой Иван Семенов. Я сейчас специально зайду в Сеть и посмотрю, кто такой Иван Семенов».
Ранее в Сети появились новости, что Иван Семенов стал активно ухаживать за певицей Ольгой Бузовой. Он якобы дарит ей цветы и дорогие украшения.
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Несколько дней назад Семенов подарил Бузовой дорогие туфли Jimmy Choo, усыпанные более чем 7000 кристаллами Swarovski. Стоят такие порядка 350 тысяч рублей.
Затем Иван презентовал Бузовой браслет Van Cleef за полмиллиона рублей. Также Семенов подарил Бузовой много марок брендовой одежды. Кроме того, Бузова посетила день рождения родного брата Семенова, что породило слухи о новом романе звезды.