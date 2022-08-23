«Пытаюсь вспомнить друзей Ольги с именем Иван»: пиар-директор Бузовой заговорил о «романе» певицы с банкиром

«Иван Семенов? Иван Семенов! Я просто пытаюсь вспомнить друзей Ольги с именем Иван. Я, если честно, не могу понять, кто такой Иван Семенов. Я сейчас специально зайду в Сеть и посмотрю, кто такой Иван Семенов».