«Пусть он зарабатывает деньги на свой черный день»: Успенская – о Добровинском

Певица Любовь Успенская в беседе с Teleprogramma.pro обрушилась с критикой на адвоката Александра Добровинского.
«Пошел он в ж…. У меня серьезные проекты, а вы меня сравниваете с какой-то продавщицей. Чего он лезет вообще. Я в Подмосковье у себя дома. Он говорит откровенную ложь. Я просто хочу понять, для чего он это все делает. Он уже один раз опозорился с Захаровым в процессе с Ефремовым. Он просто хочет попиариться на мне. Пусть он зарабатывает деньги на свой черный день».
Как заметила Успенская, такие люди как Добровинский должны отвечать за клевету. «Он даже не имеет лицензии заниматься такими делами. А я нахожусь в Москве. Мои адвокаты уже подали на него заявление. Он все делает обходными путями, а у меня все официально. Мы просто не сообщаем, что делаем и как себя ведем. Наши действия очень личные, а он все делает в открытую. Он ведь тоже гражданин Америки. Сначала бы о себе подумал», - заявила Успенская.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Ранее Добровинский сообщал, что Успенская покинула страну и уехала в Америку. Причем он отмечал, что не исключает эмиграции из России певицы.