«Пусть он зарабатывает деньги на свой черный день»: Успенская – о Добровинском

Как заметила Успенская, такие люди как Добровинский должны отвечать за клевету. «Он даже не имеет лицензии заниматься такими делами. А я нахожусь в Москве. Мои адвокаты уже подали на него заявление. Он все делает обходными путями, а у меня все официально. Мы просто не сообщаем, что делаем и как себя ведем. Наши действия очень личные, а он все делает в открытую. Он ведь тоже гражданин Америки. Сначала бы о себе подумал», - заявила Успенская.

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Ранее Добровинский сообщал, что Успенская покинула страну и уехала в Америку. Причем он отмечал, что не исключает эмиграции из России певицы.