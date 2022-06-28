Пухлые щеки и глазки-щелочки: как выглядела Кристина Асмус, когда еще не была известной актрисой

Звезда театра и кино Кристина Асмус не всегда была субтильной красавицей со скуластым личиком, какой ее знают сейчас миллионы поклонников.
Восемнадцать лет назад актриса выглядела куда менее привлекательно, чем сейчас.
В микроблоге Кристина Асмус поделилась снимком, на котором предстала совсем юной девушкой без лоска и следов гламура.
С фотографии смотрит пухлощекая девица с маленькими глазками-щелками.
Кристина Асмус в 16 лет. Фото: соцсети
«На фото мне 16 лет. Это я в Питере в 2004 году. Я очень люблю этот город, меня с ним связывает миллион счастливых воспоминаний. Помню, как я жила в коммуналке, пока поступала в театральный, а потом поступила и испугалась там жить», — поделилась под фото Кристина Асмус.
Подписчики тут же отреагировали на архивный кадр. Они заявили, что годы явно на пользу Кристине Асмус. С возрастом актриса стала гораздо краше.
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