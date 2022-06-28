Пухлые щеки и глазки-щелочки: как выглядела Кристина Асмус, когда еще не была известной актрисой

Звезда театра и кино Кристина Асмус не всегда была субтильной красавицей со скуластым личиком, какой ее знают сейчас миллионы поклонников.

Восемнадцать лет назад актриса выглядела куда менее привлекательно, чем сейчас.

В микроблоге Кристина Асмус поделилась снимком, на котором предстала совсем юной девушкой без лоска и следов гламура.

С фотографии смотрит пухлощекая девица с маленькими глазками-щелками.