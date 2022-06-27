«Счастливая и одетая»: Ольга Бузова покрасовалась на съемках в Африке в шортах и рубашке цвета лазури

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Ольга Бузова в эти дни находится в Южной Африке. Здесь проходят съемки нового сезона реалити-шоу «Звезды в Африке». Ольга Бузова — одна из ведущих проекта.

Звезда умело совмещает приятное с полезным. Она чередует работу с отдыхом, демонстрируя в микроблоге снимки потрясающей красоты, на которых предстает на фоне экзотических африканских пейзажей.

На этот раз Ольга Бузова покрасовалась в шортах из денима, которые сочетала с рубашкой цвета лазури. В руках теледива держит букет цветов, собранных для нее мужчинами-коллегами. Их поступок привел Ольгу Бузову в восторг.