Пугачеву даже не рассматривали: почему Примадонну «огородили» от пения перед Елизаветой II

Певец Юлиан стал одним из счастливчиков российского шоубиза, кто в 1994-м году выступил перед Елизаветой II в Москве. Артист был совсем юн, когда Борис Ельцин утвердил его присутствие на встрече с королевой. Примечательно, что фигура особенно популярной Аллы Пугачевой даже не рассматривалась.

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Сейчас эстрадный певец догадывается, почему политический деятель предпочел любимице публики его скромную персону.

«Борис Николаевич хотел показать молодого артиста. К тому же, он реально очень любил песню "Русский вальс". Да и, кстати, я был белой вороной. В шоу-бизнесе был полный бардак, все пели дешевую попсу... Патриотические песни были не в моде, та же Пугачева их не пела. А тут все совпало: и песня о России, и молодой артист, и демократические ветра перемен тогда начинали дуть сильно, давая дорогу молодым», — объяснил Юлиан.

Ранее певец Юлиан раскрыл, что подготовка ко встрече с королевой Великобритании вылилась ему в круглую сумму.

Источник: prozvezd.