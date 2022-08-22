Пугачева в Латвии во время отъезда Галкина выбралась на премьеру фильма «Жена Чайковского»

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева в Риге вышла в свет, о чем сообщила в соцсетях. Она появилась на премьере фильма «Жена Чайковского» режиссера Кирилла Серебренникова.
Для выхода в свет она выбрала черное одеяние с капюшоном. Примадонна предпочла слиться с толпой, чтобы ее никто не узнал.
Напомним, что муж Примадонны юморист Максим Галкин на днях уехал в Польшу. В этой стране у него пройдет в скором времени концерт. Шоумен жаловался, что билеты пока плохо раскупают.
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Добавим, что Примадонна обещала появиться в России в начале сентября. Она отмечала, что ее дети пойдут в третий класс на родине.